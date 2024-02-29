Хорватський футболіст зможе зіграти з Мессі в одній команді?

Джерело - Ekrem KONUR.

Відразу два клуби зі США - Інтер Маямі та Лос-Анджелес Гелаксі - хочуть підписати хорватського півзахисника Луку Модрича безплатно.

Про це спортивний журналіст Екрем Корум написав на своїй сторінці у Х (колишній Twitter).

Він додає, що за гравця зазначені два кандидати позмагаються з командами Саудівської професійної ліги.

Якщо Модрич обере Інтер Маямі, то зможе стати одноклубником Ліонеля Мессі та українця Сергія Кривцова.

"Реал Мадрид сподівається продовжити контракт із хорватським капітаном наприкінці сезону", - у цьому ж своєму пості зазначає Корум.

Раніше The Athletic повідомляли, що Лука отримав пропозиції від клубів MLS та чемпіонату Хорватії. Але видання не назвало команди.