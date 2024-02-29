Колишній тренер національної збірної Франції Дідьє Дешам дав коментар виданню L’Équipe про відсторонення від футболу через позитивну допінг-пробу свого колишнього підопічного Поля Погба.

"Я ні на секунду не можу уявити, що Поль мав намір чи бажання приймати допінг. Я, звичайно ж, не можу залишатися байдужим до його горя, враховуючи його досягнення у збірній та наші вілносини.

Його ситуація засмучує мене, і я всім серцем сподіваюся, що її можна розв'язати. Принаймні я хочу в це вірити.

Є факти і те, що показують дві проби. Наявність гормону не викликає сумнівів. Проблема є, і Поля чекає ще одна битва, щоб захистити себе в CAS і переконати суддів у тому, що він не приймав заборонені препарати свідомо", - зазначив Дешам.