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Дешам: Ситуація Погба мене засмучує

Екстренер збірної Франції прокоментував дискваліфікацію французького півзахисника
Сьогодні 21:02 119 0
Дешам: Ситуація Погба мене засмучує
Фото - Makfax
#допінг, #Ювентус, #Поль Погба, #серія а, #Дідьє Дешам, #футбол

Джерело - L’Équipe.

Колишній тренер національної збірної Франції Дідьє Дешам дав коментар виданню L’Équipe про відсторонення від футболу через позитивну допінг-пробу свого колишнього підопічного Поля Погба.

"Я ні на секунду не можу уявити, що Поль мав намір чи бажання приймати допінг. Я, звичайно ж, не можу залишатися байдужим до його горя, враховуючи його досягнення у збірній та наші вілносини.

Його ситуація засмучує мене, і я всім серцем сподіваюся, що її можна розв'язати. Принаймні я хочу в це вірити.

Є факти і те, що показують дві проби. Наявність гормону не викликає сумнівів. Проблема є, і Поля чекає ще одна битва, щоб захистити себе в CAS і переконати суддів у тому, що він не приймав заборонені препарати свідомо",  - зазначив Дешам.

Погба сьогодні, 29 лютого, був дискваліфікований на 4 роки, хоча просидів матч, після якого в нього було взято пробу, на лаві запасних.

Нагадаємо, Поль Погба тимчасово відсторонений від футболу з 11 вересня після позитивної допінг-проби на тестостерон, проведеної 20 серпня по закінченні матчу Удінезе - Ювентус (0:3). Повторний тест також виявився позитивним.

Футболіст має намір звернутися в Спортивний арбітражний суд і оскаржити рішення першої інстанції, за інформацією журналіста Метта Лоутона.

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