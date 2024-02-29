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Якби я знав: Калюжний - про свою участь у матчі проти Шахтаря

Участь Івана Калюжного у матчі проти Шахтаря може стати причиною технічної поразки Олександрії
Сьогодні 10:15 332 0
Якби я знав: Калюжний - про свою участь у матчі проти Шахтаря
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Іван Калюжний

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний засмучений щодо ситуації в матчі 18-го туру УПЛ проти Шахтаря – гравець вийшов на поле, при цьому не перебуваючи в заявці команди.

Тепер клубу загрожує технічна поразка (3:0), хоча гра завершилась без голів.

"Потрібно звертатись до клубу, лише за його згоди можу давати інтерв’ю. Як я відреагував? Ніяк. Що можу зробити. Якби я знав про те, що не заявлений, то звісно, не грав би", – розповів Калюжний у коментарі Sport.ua.

Водночас представники Олександрія ніяких коментарів на цю тему давати не буде, поки не буде заяви від УПЛ та закінчення внутрішнього клубного розслідування.

Нагадаємо, Олександрія помилково не заявила Івана Калюжного на матч 18 туру УПЛ із Шахтарем (0:0).Через це жовто-чорним загрожує технічна поразка.

Водночас ексгенеральний директор Карпат Олександр Єфремов звинуватив клуби у змові, яка призвела до технічної поразки "жовто-чорних".

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