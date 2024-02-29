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Почеттіно: Челсі продемонстрував характер

Маурісіо Почеттіно виділив гру Михайла Мудрика
Сьогодні 09:43 73 0
Почеттіно: Челсі продемонстрував характер
Фото - Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - sport.ua.

Челсі вдома зміг зіграти потужний матч проти Лідса у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії (3:2).

Про це повідомив головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Думаю, цей результат нам був потрібен. Це був не найкращий виступ. Ми грали проти команди, яка сповнена впевненості, дуже сильної команди. Вони чудово виступають у Чемпіоншипі. Нам було важко. Але ми продемонстрували характер та зуміли перемогти.

У підсумку ми дуже щасливі, ми уникли додаткового часу і вийшли у чвертьфінал. Це завжди важко, коли ти програєш фінал у неділю, маєш 72 години на відновлення і граєш такий напружений матч. Я хочу подякувати гравцям за те, що вони доклали фантастичних зусиль.

Нам потрібен час. У нас молоді гравці, їм потрібно розвиватися і бути готовими до гри. Це правда, нам потрібно змагатися і вигравати ігри. У нас є Коул Палмер, у нас є Рахім Стерлінг, у нас є Крістофер Нкунку, який зараз травмований. У нас був Броя. У нас є Ніколас Джексон. Потрібно забезпечити правильний баланс.

У Мудрика дивовижний талант. Йому потрібно втілити свій талант у команду. Для цього потрібен час. Справа не тільки в Мудрику. Ви добре знаєте, що на цьому рівні потрібно вміти працювати з м’ячем і без нього" – розповів Почеттіно.

Нагадаємо, український вінгер Челсі Михайло Мудрик у матчі проти Лідса відзначився голом, який став для нього першим у 2024 році. Михайло останнім часом втратив місце у стартовому складі, а перед фінальним матчем Кубку Ліги проти Ліверпуля українець мав невтішну серію із трьох поспіль "повних матчів" на лавці.

Нагадаємо, після недільної гри проти "червоних", у якій ексгравець Шахтаря з'явився на полі в кінці основного часу, колишній нападник Астон Вілли у соцмережах поглумився над 23-річним футболістом.

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