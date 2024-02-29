Почеттіно: Челсі продемонстрував характер

Челсі вдома зміг зіграти потужний матч проти Лідса у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії (3:2).

Про це повідомив головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Думаю, цей результат нам був потрібен. Це був не найкращий виступ. Ми грали проти команди, яка сповнена впевненості, дуже сильної команди. Вони чудово виступають у Чемпіоншипі. Нам було важко. Але ми продемонстрували характер та зуміли перемогти.

У підсумку ми дуже щасливі, ми уникли додаткового часу і вийшли у чвертьфінал. Це завжди важко, коли ти програєш фінал у неділю, маєш 72 години на відновлення і граєш такий напружений матч. Я хочу подякувати гравцям за те, що вони доклали фантастичних зусиль.

Нам потрібен час. У нас молоді гравці, їм потрібно розвиватися і бути готовими до гри. Це правда, нам потрібно змагатися і вигравати ігри. У нас є Коул Палмер, у нас є Рахім Стерлінг, у нас є Крістофер Нкунку, який зараз травмований. У нас був Броя. У нас є Ніколас Джексон. Потрібно забезпечити правильний баланс.

У Мудрика дивовижний талант. Йому потрібно втілити свій талант у команду. Для цього потрібен час. Справа не тільки в Мудрику. Ви добре знаєте, що на цьому рівні потрібно вміти працювати з м’ячем і без нього" – розповів Почеттіно.