Результати матчів 21 туру Серії А на 28 лютого

Джерело - Чемпіон.

Відбувся 1 перенесений матч у межах 21 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

21 тур, 28 лютого

Сассуоло - Наполі 1:6 (1:3)

Голи: 1:0 - 17 Рачич, 1:1 - 29 Ррахмані, 1:2 - 31 Осімхен, 1:3 - 41 Осімхен, 1:4 - 47 Осімхен, 1:5 - 51 Кварацхелія, 1:6 - 75 Кварацехіля

Сьогодні відбудеться ще один поєдинок Серії А:

21:45 Інтер - Аталанта

Напередодні хеттрик Дибали приніс Ромі перемогу над Торіно, Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, а Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.

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