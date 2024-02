Захисник Мілана Тео Ернандес може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платенбург.

Мюнхенці розглядають французького латераля, як заміну Альфонсу Девісу, який має намір покинути команду.

Керівництву Баварії подобається універсалізм Ернандеса, контракт якого закінчиться влітку 2026 року.

26-річний французький захисник забив 4 голи та віддав 7 асистів у 31 матчі цього сезону.

🔴 News Theo #Hernández: The 26 y/o is on FC Bayern's list as a possible replacement for Alphonso #Davies! Among other candidates …



➡️ Also, because Hernández is versatile on the left side!



Nothing concrete at this stage. But Bayern are already preparing a solution. Finding a… pic.twitter.com/0lQw5tbL8T