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Баварія може підписати Ернандеса на заміну Девісу

Мюнхенці шукають заміну канадському захиснику
Сьогодні 09:53 103 0
Баварія може підписати Ернандеса на заміну Девісу
#Баварія, #Мілан, #Тео Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Захисник Мілана Тео Ернандес може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платенбург.

Мюнхенці розглядають французького латераля, як заміну Альфонсу Девісу, який має намір покинути команду.

Керівництву Баварії подобається універсалізм Ернандеса, контракт якого закінчиться влітку 2026 року.

26-річний французький захисник забив 4 голи та віддав 7 асистів у 31 матчі цього сезону.

Раніше повідомлялося, що захисник Баварії Альфонсо Девіс близький до переходу в Реал, однак канадця хоче перехопити Барселона.

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