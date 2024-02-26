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Почеттіно: Ліверпуль - це приклад для того, що треба продовжувати вірити в успіх

Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку в фіналі Кубка ліги
Сьогодні 17:21 180 0
Почеттіно: Ліверпуль - це приклад для того, що треба продовжувати вірити в успіх
#Англія, Кубок Ліги, #Ліверпуль, #Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно привів Ліверпуль у приклад команди, яка вірила в довгостроковий успіх проєкту.

Про це аргентинець розповів після поразки від "червоних" у фіналі Кубка ліги (1:0).

"Я пам'ятаю, як через три-чотири роки, коли Ліверпуль програв Лігу чемпіонів, програв Лігу Європи, вони вірили в проєкт і в наступному сезоні були сильнішими, поки не отримали те, що хотіли".

"Це хороший приклад, Ліверпуль... якщо ми хочемо кинути виклик такій команді, як Ліверпуль, не варто розчаровуватися сьогодні через те, що ми не отримали трофей. Це приклад для того, що треба продовжувати вірити, це найважливіше".

Нагадаємо, стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги.

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