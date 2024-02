Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно привів Ліверпуль у приклад команди, яка вірила в довгостроковий успіх проєкту.

Про це аргентинець розповів після поразки від "червоних" у фіналі Кубка ліги (1:0).

Нагадаємо, стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги.

🔵 Pochettino: "I remember after three or four years, Liverpool lost the Champions League, lost the Europa League, and they believe in the project and in the next season were stronger until they got what they wanted".



