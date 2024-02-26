Оболонь та Чорноморець назвали стартові склади на матч 18 туру УПЛ

Матч розпочнеться о 15:30

Джерело - Чемпіон.

Оболонь у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги прийме одеський Чорноморець.

Стартові склади команд:

Оболонь: Федорівський, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Грисьо, Черненко, Слободян, Мединський, Косовський, Суханов, Краснопір.

Чорноморець: Варакута, Шаповал, Гучек, Салюк, Брагару, Васильєв, Шпорн, Штогрін, Бадібанга, Ієде, Кузик.

Початок матчу – о 15:30 за київським часом. Відзначимо, що гра відбудеться за присутності вболівальників.

Наразі Оболонь посідає 14 місце в чемпіонаті України, Чорноморець - 9.

Раніше Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм, також Рух розписав мирову з Поліссям.