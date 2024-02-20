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Челсі виплатить бонуси за перемогу в Кубку ліги

Лондонцям варто 25 лютого перемогти Ліверпуль
Сьогодні 18:56 175 0
Челсі виплатить бонуси за перемогу в Кубку ліги
Фото Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Керівництво Челсі виплатить футболістам першої команди колективний бонус у разі перемогу в Кубку англійської ліги. 

Про це повідомляє Daily Mail.

Ця виплата становитиме 500 тисяч фунтів стерлінгів на всю команду. Враховуючи розмір складу синіх, кожен гравець, враховуючи українського вінгера Михайла Мудрика, отримає приблизно 20 тисяч фунтів.

Проте задля отримання бонусу футболістам Челсі ще потрібно перемогти у фіналі турніру, де їх чекає Ліверпуль. Битва за Кубок ліги відбудеться 25 лютого о 17:00 за київським часом на стадіоні Вемблі (Лондон).

Напередодні Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті.

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