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Шовковський: Динамо розуміло, як буде грати Металіст 1925

Шовковський прокоментував перемогу над Металістом 1925
Сьогодні 13:17 92 0
Шовковський: Динамо розуміло, як буде грати Металіст 1925
#Динамо Київ, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - fcdynamo.com.

Футболісти Динамо розуміли, як буде грати Металіст 1925 у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги (4:2).

Про це повідомив головний тренер киян Олександр Шовковський на пресконференції після матчу.

"У нас і в першому таймі були непогані моменти для того, щоб забити голи. Але хочу сказати, що ми розуміли, як буде грати наш суперник, намагалися чинити тиск, робили все для того, аби вони втрачали якомога більше сил. Ми чудово розуміли, що прийде час, коли ми зможемо реалізувати, які мали. Але і в першому таймі ми мали багато моментів, аби піти на перерву з позитивним для нас рахунком. 

У другому таймі ми зробили невеликий акцент стосовно нашої гри і дали хлопцям зрозуміти, що вони все роблять правильно, але їм треба робити це трохи швидше. Все інше – настанова на гру, яка була запланована, була реалізована.

Складно починати гру з таких подарунків, який ми зробили супернику, але треба віддати належне команді, яку очолює Віктор Скрипник. Вони грають у досить цікавий футбол. Завжди непросто перемагати такі команди", - відзначив Шовковський.

Для Динамо це була 5 поспіль перемога в УПЛ. Завдяки цьому кияни піднялися на 5 місце у турнірній таблиці (після зіграних 15 матчів має 31 очко).

Раніше Колос на виїзді переграв Верес, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм,  а Рух розписав мирову з Поліссям.

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