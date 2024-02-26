Зоря та Ворскла оголосили стартові склади на матч 18 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря зіграє з Ворсклою у матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги.
Луганський клуб наразі посідає 14 місце із 12 очками в активі, Ворскла йде восьмою із 23 балами.
Стартові склади команд:
Зоря: Сапутін, Бутко, Джордан, Батагов, Жуніор, Башич, Чурко, Антюх, Яцик, Герреро, Кірюханцев,
Запасні: Жилкін, Набіт, Мишньов, Хахльов, Волошин, Мічин, Боль, Бугай, Горбач, Слюсар, Бенедюк.
Ворскла: Ісенко, Крупський, Пердута, Бацула, Корнієнко, Сіссоко, Толі, Феліпе, Кане, М'якушко, Ковталюк,
Запасні: Домолега, Островський, Челядін, Павлюк, Хрипчук, Галас, Вокррі, Нестеренко, Рамірес.
Матч відбудеться на житомирському стадіоні Центральний. Початок о 13:00 за київським часом.
Раніше Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм у 18 турі УПЛ., також Рух розписав мирову з Поліссям.