Жирона Довбика та Циганкова прийме Райо Вальєкано: розклад матчів Ла Ліги

Розклад матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 лютого, у межах 26 туру іспанської Ла Ліги відбудеться один матч

Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганкова, прийме Рай Вальєкано.

Розклад матчів 26 туру іспанської Ла Ліги на 26 лютого:

22:00 Жирона - Райо Вальєкано

Наразі Жирона посідає третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від другої Барселони на одне очко та на 9 балів від лідера Реала.

Раніше Реал із Луніним здолав Севілью, а Барселона розгромила Хетафе.

Нагадаємо, Жирона має намір підписати новий контракт з Довбиком та Циганковим.

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