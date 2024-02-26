Визначилась оцінка Луніна за матч проти Севільї

Показник голів, яким запобіг воротар, склав 0,57.

Джерело - Чемпіон.

Реал вдома дотиснув Севілью у матчі 26 туру іспанської Ла Ліги з футболу.

Український голкіпер Андрій Лунін провів увесь матч у складі мадридців та отримав оцінку 7,2 від Sofascore. Показник голів, яким запобіг воротар, склав 0,57.

На рахунку українця 1 сейв, 2 вдалі виходи на м’яч, 1 перехоплений навіс, 23 дотики до м’яча, 10 точних передач з 12 (83%), 2 винесення м’яча та 1 зароблений фол.

Для Луніна це був 19 матч в сезоні за Реал у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 9 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість українського голкіпера у 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.