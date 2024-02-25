Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ

Ванат оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру Української Прем’єр-Ліги київське Динамо перемогло харківський Металіст 1925.

Щодо стартового складу Динамо, то найбільшого подиву викликало потрапляння молодого Михавки. Харківський клуб взимку значно підсилився - прийшов новий наставник Віктор Скрипник, який оновив склад команди. З перших хвилин вийшли три новачки - Імереков, Юрченко та Гармаш. І сам останній результативно повернувся до УПЛ. Вже на 5 хвилині зустрічі Денису вдався гарний удар з 15 метрів і Бущан не зміг врятувати Динамо - 1:0 на користь харківської команди.

На 12 хвилині захисник киян Попов міг зрівняти рахунок, після з кутової позначки завдав неточного удару з вигідної позиції. Через 26 хвилин найбільш небезпечний момент створив Ванат - нападник не реалізував вихід віч-на-віч з воротарем харківського Металіста 1925 Мозіля. Наприкінці першої половини матчу кияни зрівняли рахунок: з передачі Ваната відзначився Кабаєв, який поцілив у дальню дев’ятку воріт суперника.

На 50 хвилині гри Караваєв не реалізував чудову можливість для взяття воріт, не влучив у створ воріт. А через 12 хвилин харківська команда провалилася у захисті і дозволила Шапаренку віддати гарну передачу на Волошина, котрий вивів на ударну позицію Ваната, який спокійно замкнув дальню стійку воріт. А на 69 хвилині гри Буяльський, Волошин та Ванат розіграли чудову комбінацію, яку результативним ударом завершив Буяльський - 3:1 на користь київської команди.

Молодий захисник Динамо Михавко припустився помилки і нею сповна скористався Юсов, який асистував Фрімпонгу - нападник сповна скористався своїм моментом. А вже через сім хвилин Ванат відновив перевагу киян у два голи - нападник був першим на добиванні після відскоку м’яча від стійки воріт (пробивав Шапаренко). Матч завершився з рахунком 4:2 на користь Динамо.

Зазнавши поразки, Металіст 1925 із 15 очками залишився на 12 місці у турнірній таблиці. Харківська команда зазнала шостої поразки поспіль. Востаннє в УПЛ Металіст 1925 перемагав 5 листопада 2023 року - то був переграний одеський Чорноморець.

Динамо ж здобуло 5 перемогу поспіль (3 листопада кияни програли Шахтарю) і піднялося на 5 місце у турнірній таблиці (після зіграних 15 матчів має 31 очко).

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 25 лютого

Металіст 1925 - Динамо 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Гармаш, 1:1 - 43 Кабаєв, 1:2 - 62 Ванат, 1:3 - 69 Буяльський, 2:3 - 72 Фрімпонг, 2:4 - 76 Ванат

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Імереков, Фарина, Курило, Червак (Фрімпонг 70), Габелок (к), Юрченко, Гармаш (Юсов 46), Русин (Бичек 80), Борячук.

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Михавко, Попов, Караваєв, Шапаренко (Шепелєв 79), Бражко, Кабаєв, Буяльський (к) (Царенко 79), Волошин (Беніто 87), Ванат (Супряга 87).

Попередження: Фарина 17, Гармаш 30, Шапаренко 33, Червак 45+1, Фрімпонг 83, Курило 87

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