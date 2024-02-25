Вінгер Челсі розповів про фінальний матч Кубка ліги

Джерело - офіційний сайт Челсі.

Нападник Челсі Михайло Мудрик поділився очікуваннями від фінального поєдинку Кубка ліги проти Ліверпуля.

Слова українця передає пресслужба лондонсього клубу.

"Я дуже схвильований, особливо перед матчем проти великої команди, якою є Ліверпуль. Це буде цікава гра. Це буде цікава гра. Раніше я грав на Вемблі. Це величезний стадіон, 80 000 або близько того, і ви відчуваєте цю атмосферу, і це справжній стадіон для фіналу", - сказав Мудрик.

Матч Челсі - Ліверпуль у фіналі Кубка англійської ліги відбудеться сьогодні, 25 лютого, о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Мудрик може відправитися в оренду влітку.

Нагадаємо, український півзахисник провів три останні матчі "синіх" на лаві для запасних. Почеттіно пояснив це тим, що гравець повинен "відчувати біль, коли не грає".

Лондонці підписали Мудрика взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Михайло відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Нещодавно Мудрик передав українським військовим 50 дронів.

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