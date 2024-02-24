У Челсі вірять у потенціал українського півзахисника

Джерело - TEAMtalk.

Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик може розпочати наступний сезон в іншому клубі.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Зазначається, що керівництво лондонців вірить у потенціал Мудрика та вважає, що на його адаптацію та форму впливає війна в Україні.

У Михайлі зацікавлені чимало європейських клубів, але навряд чи хтось захоче компенсувати Челсі витрати на трансфер вінгера.

Існує ймовірність, що наступний сезон Мудрик проведе в оренді.

Нагадаємо, український півзахисник провів три останні матчі "синіх" на лаві для запасних. Почеттіно пояснив це тим, що гравець повинний "відчувати біль, коли не грає".

Лондонці підписали Мудрика взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Михайло відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше Мудрик передав українським військовим 50 дронів.

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