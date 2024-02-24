Головне
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Вчора 17:25 6456
Мудрик може відправитися в оренду влітку
Сьогодні 11:52 123
Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону
Вчора 20:20 385
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
Вчора 19:53 915
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
Вчора 17:07 1473
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
Вчора 15:43 724
Визначилися коментатори та експерти UPL.TV
Вчора 15:25 448
Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Вчора 14:29 737
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів
Вчора 13:58 1073
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Вчора 13:28 962
Прямі трансляції

Мудрик може відправитися в оренду влітку

У Челсі вірять у потенціал українського півзахисника
Сьогодні 11:52 123 0
Мудрик може відправитися в оренду влітку
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - TEAMtalk.

Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик може розпочати наступний сезон в іншому клубі.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Зазначається, що керівництво лондонців вірить у потенціал Мудрика та вважає, що на його адаптацію та форму впливає війна в Україні.

У Михайлі зацікавлені чимало європейських клубів, але навряд чи хтось захоче компенсувати Челсі витрати на трансфер вінгера.

Існує ймовірність, що наступний сезон Мудрик проведе в оренді.

Нагадаємо, український півзахисник провів три останні матчі "синіх" на лаві для запасних. Почеттіно пояснив це тим, що гравець повинний "відчувати біль, коли не грає".

Лондонці підписали Мудрика взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Михайло відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше Мудрик передав українським військовим 50 дронів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор 30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор 1473
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів 1073
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 43530
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ 6456
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії 7251 1
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи 962
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38929
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56065 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5209
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155669
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336331 9
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63753 1