Джерело - Чемпіон.
У межах 23 туру німецької Бундесліги відбудеться 3 матчі.
Зокрема, Боруссія Дортмунд зустрінеться з Гоффенгаймом.
Розклад матчів 23 туру німецької Бундесліги на 25 лютого:
- 16:30 Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург
- 18:30 Боруссія Дортмунд - Гоффенгайм
- 20:30 Аугсбург - Фрайбург
Нагадаємо, Баєр вдома обіграв Майнц і закріпився на першому місці турнірної таблиці. Також, Баварія дотиснула Лейпциг.
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