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Боруссія Д прийме Гоффенгайм: розклад матчів Бундесліги

Розклад матчів 23 туру німецької Бундесліги на 25 лютого
Сьогодні 13:19 129 0
Боруссія Д прийме Гоффенгайм: розклад матчів Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

У межах 23 туру німецької Бундесліги відбудеться 3 матчі.

Зокрема, Боруссія Дортмунд зустрінеться з Гоффенгаймом.

Розклад матчів 23 туру німецької Бундесліги на 25 лютого:

  • 16:30 Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург
  • 18:30 Боруссія Дортмунд - Гоффенгайм
  • 20:30 Аугсбург - Фрайбург

Нагадаємо, Баєр вдома обіграв Майнц і закріпився на першому місці турнірної таблиці. Також, Баварія дотиснула Лейпциг.

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