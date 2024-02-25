Розклад матчів 23 туру німецької Бундесліги на 25 лютого

Джерело - Чемпіон.

У межах 23 туру німецької Бундесліги відбудеться 3 матчі.

Зокрема, Боруссія Дортмунд зустрінеться з Гоффенгаймом.

Розклад матчів 23 туру німецької Бундесліги на 25 лютого:

16:30 Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург

18:30 Боруссія Дортмунд - Гоффенгайм

20:30 Аугсбург - Фрайбург

Нагадаємо, Баєр вдома обіграв Майнц і закріпився на першому місці турнірної таблиці. Також, Баварія дотиснула Лейпциг.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!