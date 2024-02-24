Баварія дотиснула Лейпциг, Боруссія Менхенгладбах розгромила Бохум: результати 23 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 23 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 тур, 24 лютого
Вердер - Дармштадт 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 8 Ціммерманн (автогол), 1:1 - 33 Юстван
Боруссія М - Бохум 5:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 29 Нгуму, 2:0 - 35 Вайгль, 3:0 - 72 Райц, 3:1 - 75 Гофманн, 4:1 - 78 Сібачо, 4:2, - 88 Шлоттербек, 5:2 - 90+6 Онора
Уніон Берлін - Гайденгайм 2:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 3 Доведан, 1:1 - 44 Госенс, 2:1 - 45+2 Шафер, 2:2 - 71 Басте
Штутгарт - Кельн 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Мійо, 1:1 - 62 Мартель
Баварія - РБ Лейпциг 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Кейн, 1:1 - 70 Шешко, 2:1 - 90+1 Кейн
Нагадаємо, Баєр вдома обіграв Майнц і закріпився на першому місці турнірної таблиці.
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