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Шевченко: З першого дня повномасштабного вторгнення мій вибір - робити все можливе для підтримки України

Президент УАФ зробив звернення в річницю повномасштабного вторгнення Росії
Сьогодні 14:39 95 0
Шевченко: З першого дня повномасштабного вторгнення мій вибір - робити все можливе для підтримки України
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко записав звернення в другу річницю початку повномасштабної агресії Росії.

Відеозапис опублікували соцмережі УАФ.

"Рівно два роки тому ми прокинулися від страшних новин. Тоді весь світ здригнувся від нахабності ворога та відчув біль України. З того дня й до сьогодні світ бачить нашу незламність та боротьбу. Тисячі представників футбольної родини приєднались до лав ЗСУ. Вони виборюють наше майбутнє разом з іншими захисниками та захисницями. Вони - справжні герої та кумири для наступних поколінь.

З першого дня повномасштабного вторгнення мій вибір - робити все можливе для підтримки України та заради спільної перемоги. Заради того часу, коли ми нарешті побачимо вболівальників на заповненому Олімпійському в Києві. Коли знову зіграємо міжнародні матчі на стадіонах України. Пишаюся бути з вами в одній команді. Разом переможемо. Слава Україні", - сказав Шевченко.

Напередодні Шевченко зустрівся з керівниками клубів УПЛ та ПФЛ.

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