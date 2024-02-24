Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко записав звернення в другу річницю початку повномасштабної агресії Росії.

Відеозапис опублікували соцмережі УАФ.

"Рівно два роки тому ми прокинулися від страшних новин. Тоді весь світ здригнувся від нахабності ворога та відчув біль України. З того дня й до сьогодні світ бачить нашу незламність та боротьбу. Тисячі представників футбольної родини приєднались до лав ЗСУ. Вони виборюють наше майбутнє разом з іншими захисниками та захисницями. Вони - справжні герої та кумири для наступних поколінь.