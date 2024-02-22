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Шевченко зустрівся з керівниками клубів УПЛ

Зустріч тривала понад дві години
Сьогодні 18:47 78 0
Шевченко зустрівся з керівниками клубів УПЛ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Шевченко

Джерело - УАФ.

У Будинку футболу відбулася зустріч нового президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка з керівниками клубів української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє УАФ.

Сторони обговорили зміни до регламентних документів, підходи до складання календаря змагань, арбітраж і шляхи його вдосконалення, а також укотре підняли питання створення єдиного телевізійного пулу.

Окрему увагу було приділено поверненню турніру команд U-21. Однак позиції щодо цього суттєво відрізнялися у деяких клубів.

Напередодні Шевченко зустрівся з керівниками клубів Професійної футбольної ліги.

Нагадаємо, колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка обрали президентом УАФ на конгресі організації 25 січня. Він замінив на посту Андрія Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024.

Напередодні на брифінгу керівництва УПЛ з журналістами відбулася презентація проєкту UPL TV.

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