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Шевченко зустрівся з керівниками клубів ПФЛ

Зустріч відбулася з ініціативи Андрія Шевченка
Сьогодні 17:30 104 0
Шевченко зустрівся з керівниками клубів ПФЛ
Фото - УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - УАФ.

У Будинку футболу відбулася зустріч нового президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка з керівниками клубів Професійної футбольної ліги.

Про це повідомляє УАФ.

Сторони обговорили важливі питання розвитку ліги, актуальні теми професіонального футболу в Україні загалом та взаємодію між ПФЛ і УАФ.

Також на зустрічі був присутній перший віцепрезидент УАФ Павло Бойчук, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко й голова Комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний.

Нагадаємо, колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка обрали президентом УАФ на конгресі організації 25 січня. Він замінив на посту Андрія Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024.

Напередодні на брифінгу керівництва УПЛ з журналістами відбулася презентація проєкту UPL TV.

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