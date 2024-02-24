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"Шлях тернистий, але ми його обов'язково пройдемо": Світоліна – в 2-гу річницю повномасштабної війни

Сьогодні 10:40 Андрій Дунець 103 0
"Шлях тернистий, але ми його обов'язково пройдемо": Світоліна – в 2-гу річницю повномасштабної війни
Фото - інстаграм Еліни Світоліної
#Еліна Світоліна, #ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в другу річницю початку повномасштабної агресії Росії опублікувала допис-подяку українцям, Збройним Силам зокрема та всім, хто підтримує нашу державу.

"Два роки нашої великої боротьби ще раз довели, що лише разом ми сильні й непереможні.

Коли ніхто не вірив, ми діяли. Ми навчилися бути разом, об'єднавшись. Ми боремося, допомагаємо та продовжуємо мріяти. Шлях попереду тернистий і складний, але ми його обов'язково пройдемо. 

Низький уклін нашим воїнам, вічна пам’ять загиблим... Подяка нашим партнерам.

Слава Україні! Героям Слава!

Україна понад усе!" – написала Світоліна у сторіз Instagram.

Слід додати, що Еліна з перших днів повномасштабного вторгнення особисто підтримує добровольчий підрозділ "Хартія" Національної гвардії України.

Нагадаємо, цього тижня Світоліна поступилась першій ракетці світу Ізі Швьонтек на турнірі категорії WTA 1000 в Дубаї.

Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї

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