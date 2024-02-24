"Шлях тернистий, але ми його обов'язково пройдемо": Світоліна – в 2-гу річницю повномасштабної війни

Перша ракетка України Еліна Світоліна в другу річницю початку повномасштабної агресії Росії опублікувала допис-подяку українцям, Збройним Силам зокрема та всім, хто підтримує нашу державу.

"Два роки нашої великої боротьби ще раз довели, що лише разом ми сильні й непереможні.

Коли ніхто не вірив, ми діяли. Ми навчилися бути разом, об'єднавшись. Ми боремося, допомагаємо та продовжуємо мріяти. Шлях попереду тернистий і складний, але ми його обов'язково пройдемо.

Низький уклін нашим воїнам, вічна пам’ять загиблим... Подяка нашим партнерам.

Слава Україні! Героям Слава!

Україна понад усе!" – написала Світоліна у сторіз Instagram.