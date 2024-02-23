Стали відомі імена журналістів, що працюватимуть на UPL.TV

Визначилися імена коментаторів та експертів, які працюватимуть на новоствореному проєкті UPL.TV.

Про це стало відомо у першому етері каналу.

Експертами UPL.TV стали: Юрій Вірт, Василь Кобін, Максим Фещук, Артем Федецький, Микола Морозюк, Валерій Федорчук та Олег Голодюк.

Зазначається, що цей перелік ще може оновлюватися.

Коментатори UPL.TV: Віталій Волочай, Михайло Співаковський, Роман Бебех, Владислав Шалота, Дмитро Шпірко та Олександр Михайлюк.

Матчі 18-го туру УПЛ прокоментують перші чотири.

Кореспондентами та кореспондентками UPL.TV будуть: Елла Іванюкович, Дар’я Лелюк, Марина Машкіна, Марія Третяк та Ярема Чуйко.

Раніше Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, що транслюватимуть UPL.TV.

Відмітимо, що MEGOGO не транслюватиме матчі 18 туру УПЛ.

Нагадаємо, Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.

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