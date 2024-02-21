Головне
Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 17:15 784
Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника
Сьогодні 18:29 37
Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:53 14700 2
Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ
Сьогодні 13:52 3904
Німеччина та Франція подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу
Сьогодні 13:21 247
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 12:49 16434
Баварія оголосила про відхід Тухеля влітку
Сьогодні 12:09 355
ФІФА зняла трансферний бан з Дніпра-1
Сьогодні 11:17 347
Циганков забиває, Лунін вражає, Мудрик розчаровує. Як там наші зіграли
Сьогодні 11:11 529
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек
Сьогодні 10:18 1146
Прямі трансляції

MEGOGO не транслюватиме матчі 18 туру УПЛ

Канал UPL TV не буде доступний на MEGOGO
Сьогодні 17:43 110 0
MEGOGO не транслюватиме матчі 18 туру УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Канал UPL TV не буде внесений до мережі мовлення сервісу MEGOGO до 18 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Переговори між лігою та платформою продовжуються, а перелік усіх партнерів-дистриб'юторів з'явиться найближчим часом на сайті ліги.

Станом на цю мить UPL TV вже внесено до мовлення 25 дистриб‘юторів у кабельних та регіональних мережах, а також на ОТТ-платформах.

Мовлення каналу розпочнеться у п’ятницю, 23 лютого, матчем ЛНЗ - Кривбас.

Нагадаємо, матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 14700 2
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек 1146
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 16434
Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ 3904
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 18284
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89952
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 101861
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116661
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50129
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29271 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29510
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89952