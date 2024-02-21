MEGOGO не транслюватиме матчі 18 туру УПЛ

Канал UPL TV не буде доступний на MEGOGO

Джерело - Чемпіон.

Канал UPL TV не буде внесений до мережі мовлення сервісу MEGOGO до 18 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Переговори між лігою та платформою продовжуються, а перелік усіх партнерів-дистриб'юторів з'явиться найближчим часом на сайті ліги.

Станом на цю мить UPL TV вже внесено до мовлення 25 дистриб‘юторів у кабельних та регіональних мережах, а також на ОТТ-платформах.

Мовлення каналу розпочнеться у п’ятницю, 23 лютого, матчем ЛНЗ - Кривбас.

Нагадаємо, матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.

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