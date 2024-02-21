MEGOGO не транслюватиме матчі 18 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Канал UPL TV не буде внесений до мережі мовлення сервісу MEGOGO до 18 туру чемпіонату України.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Переговори між лігою та платформою продовжуються, а перелік усіх партнерів-дистриб'юторів з'явиться найближчим часом на сайті ліги.
Станом на цю мить UPL TV вже внесено до мовлення 25 дистриб‘юторів у кабельних та регіональних мережах, а також на ОТТ-платформах.
Мовлення каналу розпочнеться у п’ятницю, 23 лютого, матчем ЛНЗ - Кривбас.
Нагадаємо, матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.
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