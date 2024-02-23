Бельгієць продовжує відновлення від травми хрестоподібних зв'язок коліна

Джерело - Relevo.

Воротар Реала Тібо Куртуа може повернутися на поле наприкінці цього сезону.

Про це повідомляє Relevo.

У клубі вважають, що бельгійський голкіпер зможе повністю відновитися від травми хрестоподібних зв'язок коліна після весняної паузи на міжнародні матчі, яка відбудеться з 17 по 31 березня.

Таким чином головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті зможе залучити Куртуа до складу команди на вирішальні матчі чемпіонату Іспанії та Ліги чемпіонів.

Тібо не має наміру говорити про дату свого повернення, щоб не створювати напругу на українського кіпера Андрія Луніна, який зараз став основним у Реалі.

Раніше Куртуа провів тренування з командою.

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