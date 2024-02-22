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Лунін: Розмов щодо нового контракту з Реалом немає

Андрій Лунін прокоментував продовження контракту з Реалом
Сьогодні 16:21 4067 0
Лунін: Розмов щодо нового контракту з Реалом немає
#Андрій Лунін

Джерело - Чемпіон.

Реал Мадрид ще не пропонував українському голкіперу Андрію Луніну новий контракт.

Про це повідомив футболіст в інтерв'ю Трендець.

"Розмов (про новий контракт) немає. Мені ще нічого не казали, не пропонували. Побачимо. Ніколи не ставив питання так, що я йду і крапка, щось у такому дусі. Ні. Я усі зусилля докладаю, аби досягти успіху тут. Але у цьому випадку перший крок за клубом. Я сподіваюсь, що все буде так, як має бути. Якщо пропонують контракт, то, за моєю логікою, є якийсь план, проєкт, думки на майбутнє. У розмові, я думаю, що почую в якому статусі мене бачать. Які плани на мене мають", – сказав Лунін.

У поточному сезоні українець відіграв за Реал 17 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.

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