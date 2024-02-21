Стали відомі терміни повернення Куртуа

Джерело - sport.ua.
Бельгійський голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа провів тренування з командою.
Про це повідомив іспанський журналіст Хав’єр Бірланга, передає sport.ua.
За інформацією джерела, воротар тренувався у загальній групі тільки кілька хвилин. Повноцінне повернення Тібо до занять з командою очікується не раніше квітня.
Раніше повідомлялося, що Куртуа не зможе зіграти у поточному сезоні.
Наразі основним голкіпером Реала є українець Андрій Лунін, який зміг виграти конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. У поточному сезоні він відіграв за іспанський клуб 17 матчів у всіх турнірах.
Нагадаємо, Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.