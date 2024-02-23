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Пушич: Хочу привітати суперника, який заслужив перемогу

Наставник Шахтаря прокоментував поразку від Марселя в раунді плей-оф ЛЄ
Сьогодні 08:48 189 0
Пушич: Хочу привітати суперника, який заслужив перемогу
#Ліга Європи, #Марсель, #Шахтар, #Ліга Європи-2023/24, #Маріно Пушич

Джерело - Tribuna.com.

Марсель заслужив на перемогу над Шахтарем (3:1) у матчі раунду плей-оф Ліги Європи.

Про це заявив головний тренер "гірників" Маріно Пушич після поєдинку.

"Перш за все хочу привітати суперника, який сьогодні заслужив перемогу. Водночас ми добре розпочали матч, контролювали гру, створювали моменти та забили гол. Ми були на шляху до здобуття хорошого результату. У той момент все було для нас досить добре.

У Марселя була хороша підтримка. Ми дуже добре провели перші 25 хвилин матчу, але потім припустилися помилок, за які нас покарали. Після цього енергетика гри змінилася, ми більше не могли грати в нашу гру. Футбол взаємопов’язаний з помилками, а ми, на жаль, допустилися сьогодні трьох. Це занадто багато для такого суперника.

Звичайно, очевидно, що є велика різниця, якщо ти граєш на порожньому стадіоні та з глядачами, але це не виправдання. Коли у грі не відбувається нічого особливого, ми готуємо заміни на кінцівку матчу. Але потім ми пропустили гол з нічого. Справа не в замінах, а в мені. Тоді ми захотіли залучити додаткових гравців, щоб повернутися в гру, але дуже скоро після цього ми пропустили третій гол.

Ми хотіли продовжити виступи в єврокубках, але тепер повинні зосередитися на чемпіонаті України та Кубку. Якщо підсумувати цю єврокубкову кампанію, то ми можемо тільки пишатися. Я можу пишатися своєю командою. Я дуже пишаюся гравцями та людьми, які дуже старанно працюють у клубі. Ми побачили свій рівень гри, намагатимемося прогресувати в майбутньому", - сказав Пушич.

Нагадаємо, донецький Шахтар на виїзді поступився французькому Марселю у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2023/24 з футболу.

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