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Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи

Результати матчів раунду плей-оф ЛЄ
Сьогодні 00:24 553 0
Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24.

Ліга Європи

Раунд плей-оф, матчі-відповіді

22 лютого

Ренн - Мілан 3:2 (1:1)
(перший матч - 0:3)

Голи: 1:0 - Буріжо, 1:1 - 22 Йович, 2:1 - 54 Буріжо (пен), 2:2 - Леау, 3:2 - 68 Буріжо (пен)

Тулуза - Бенфіка 0:0
(перший матч - 1:2))

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч. Воротар у цьому сезоні зіграв за "орлів" у 32 матчах: пропустив 27 голів, 12 ігор відстояв "на нуль".

Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

Карабах - Брага 2:3 (0:0)
(перший матч - 4:2)

Голи: 0:1 - 70 Фернандес, 0:2 - 83 Джало, 1:2 - 102 Сільва, 1:3 - Банза, 2:3 - 120+2 Ахундзаде

Фрайбург - Ланс 3:2 (0:2)
(перший матч - 0:0)

Голи: 0:1 - 28 Коста, 0:2 - 45+2 Вахі, 1:2 - 67 Шаллай, 2:2 - 90+2 Шаллай, 3:2 - 99 Грегорич

Спарта Прага - Галатасарай 4:1 (1:1)
(перший матч - 2:3)

Голи: 1:0 - 8 Пресіадо, 1:1 - 16 Бардакчі, 2:1 - 74 Туці, 3:1 - 80 Гараслін, 4:1 - 90+6 Кухта

Спортинг - Янг Бойз 1:1 (1:0)
(перший матч - 3:1)

Голи: 1:0 - 13 Дьокереш, 1:1 - 84 Ганвула

22:00. Рома - Феєнорд (перший матч - 1:1)

Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

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