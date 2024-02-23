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Молде розгромив Легію, Аякс дотиснув Буде/Глімт: результати раунду плей-оф Ліги конференцій

Результати раунду плей-оф Ліги конференцій
Сьогодні 00:14 220 0
Молде розгромив Легію, Аякс дотиснув Буде/Глімт: результати раунду плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Ліга конференцій
Раунд плей-оф, Матчі-відповіді
22 лютого
Динамо Загреб - Бетіс 1:1 (0:1)
(перший матч - 1:0)

Голи: 0:1 - 38 Бакамбу, 1:1 - 59 Канеко

Лудогорець - Серветт 0:1 (0:1)
(перший матч - 0:0)

Гол: 0:1 - 6 Конья

Буде-Глімт - Аякс 1:2 (0:1)
(перший матч - 2:2)

Голи: 0:1 - 34 Бергейс, 1:1 - 83 Берг, 1:2 - 114 Тейлор

Айнтрахт Ф. - Рояль Уніон СЖ 1:2 (0:0)
(перший матч - 2:2)

Голи: 0:1 - 47 Пуертас, 0:2 - 80 Екерт, 1:2 - 88 Діна

Легія - Молде 0:3 (0:2)
(перший матч - 2:3)

Голи: 0:1 - 2 Гульбрандсен, 0:2 - 20 Хестад, 0:3 - 67 Гульбрандсен 

Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 (0:0)
(перший матч - 1:4)

Гол: 0:1 - 52 Бієрет

Ференцварош - Олімпіакос 0:1 (0:1)
(перший матч - 0:1)

Гол: 0:1 - 45 Ель-Каабі

Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

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