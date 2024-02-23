Молде розгромив Легію, Аякс дотиснув Буде/Глімт: результати раунду плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.
Ліга конференцій
Раунд плей-оф, Матчі-відповіді
22 лютого
Динамо Загреб - Бетіс 1:1 (0:1)
(перший матч - 1:0)
Голи: 0:1 - 38 Бакамбу, 1:1 - 59 Канеко
Лудогорець - Серветт 0:1 (0:1)
(перший матч - 0:0)
Гол: 0:1 - 6 Конья
Буде-Глімт - Аякс 1:2 (0:1)
(перший матч - 2:2)
Голи: 0:1 - 34 Бергейс, 1:1 - 83 Берг, 1:2 - 114 Тейлор
Айнтрахт Ф. - Рояль Уніон СЖ 1:2 (0:0)
(перший матч - 2:2)
Голи: 0:1 - 47 Пуертас, 0:2 - 80 Екерт, 1:2 - 88 Діна
Легія - Молде 0:3 (0:2)
(перший матч - 2:3)
Голи: 0:1 - 2 Гульбрандсен, 0:2 - 20 Хестад, 0:3 - 67 Гульбрандсен
Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 (0:0)
(перший матч - 1:4)
Гол: 0:1 - 52 Бієрет
Ференцварош - Олімпіакос 0:1 (0:1)
(перший матч - 0:1)
Гол: 0:1 - 45 Ель-Каабі
Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.