Тухель визначився зі своїм наступним клубом

Тухель не планує брати паузу в тренерській кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер німецького футбольного клубу Баварія Томас Тухель визначився зі своїм майбутнім клубом.

Про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Фахівець хоче повернутися в англійську Прем'єр-лігу, щоб очолити Манчестер Юнайтед. Німець не вважає свою місію в АПЛ виконаною і цілком уявляє себе на чолі "червоних дияволів".

Напередодні стало відомо, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту з Тухелем.

Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

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