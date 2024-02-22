Головне
Марсель - Шахтар 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:01 853
Блискуча реакція Трубіна врятувала Бенфіку від пропущеного гола в матчі з Тулузою
Сьогодні 22:01 91
Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї
Сьогодні 18:56 1499
Україна в очікуванні успіху: 5 рецептів перемоги для Шахтаря у протистоянні з Марселем
Сьогодні 16:04 483
Миколенко отримав пошкодження напередодні матчу з Брайтоном
Сьогодні 16:01 599
Кроос оголосив про повернення в збірну Німеччини
Сьогодні 15:52 367
Саладуха презентувала альтернативний проєкт закону про мобілізацію
Сьогодні 14:53 369
Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Сьогодні 13:05 1407
Лунін потрапив у збірну перших матчів 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:26 328
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 11:39 2766
Прямі трансляції

Тухель визначився зі своїм наступним клубом

Тухель не планує брати паузу в тренерській кар'єрі
Сьогодні 20:47 189 0
Тухель визначився зі своїм наступним клубом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер німецького футбольного клубу Баварія Томас Тухель визначився зі своїм майбутнім клубом.

Про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Фахівець хоче повернутися в англійську Прем'єр-лігу, щоб очолити Манчестер Юнайтед. Німець не вважає свою місію в АПЛ виконаною і цілком уявляє себе на чолі "червоних дияволів".

Напередодні стало відомо, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту з Тухелем. 

Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України 2088
﻿Дніпро - Київ Кепіталз - 3:2 Б: огляд матчу чемпіонату України ﻿Дніпро - Київ Кепіталз - 3:2 Б: огляд матчу чемпіонату України 2113
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи 2766
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 18703
Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї 1499
Лунін: Розмов щодо нового контракту з Реалом немає Лунін: Розмов щодо нового контракту з Реалом немає 4894
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5191
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155599
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33968 2
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63771
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 317823
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56053 1