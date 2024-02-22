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Трубін потрапив у стартовий склад Бенфіки на матч проти Тулузи

Матч розпочнеться о 19:45
Сьогодні 18:59 63 0
Трубін потрапив у стартовий склад Бенфіки на матч проти Тулузи

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у стартовий склад команди на матч-відповідь раунду плей-оф Ліги Європи проти Тулузи.

Для голкіпера це буде 32 матч за португальський клуб. Наразі в українця 11 сухих ігор, в інших він пропустив 27 голів.

Гра розпочнеться о 19:45. Перший матч завершився перемогою португальського клубу з рахунком 2:1. Відзначимо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє.

Нагадаємо, Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки.

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