Матч розпочнеться о 19:45

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у стартовий склад команди на матч-відповідь раунду плей-оф Ліги Європи проти Тулузи.

Для голкіпера це буде 32 матч за португальський клуб. Наразі в українця 11 сухих ігор, в інших він пропустив 27 голів.

Гра розпочнеться о 19:45. Перший матч завершився перемогою португальського клубу з рахунком 2:1. Відзначимо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє.

Нагадаємо, Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки.