Джерело - Чемпіон.
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у стартовий склад команди на матч-відповідь раунду плей-оф Ліги Європи проти Тулузи.
Для голкіпера це буде 32 матч за португальський клуб. Наразі в українця 11 сухих ігор, в інших він пропустив 27 голів.
Гра розпочнеться о 19:45. Перший матч завершився перемогою португальського клубу з рахунком 2:1. Відзначимо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє.
🔴 O 𝗡𝗢𝗦𝗦𝗢 𝟭𝟭! ⚪#TFCSLB • #UEL pic.twitter.com/JCxM4Er9Xw— SL Benfica (@SLBenfica) February 22, 2024
Нагадаємо, Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки.