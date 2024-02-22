Презентація Мбаппе в Реалі може відбутися до початку Євро-2024

Француз має бажання провести презентацію на Сантьяго Бернабеу

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кілан Мбаппе хоче, щоб його презентація в якості гравця Реала відбулася до початку чемпіонату Європи-2024.

Про це розповів журналіст Еду Агірре.

Француз очікує помпезне представлення трансферу вболівальникам "вершкових" на заповненому Сантьяго Бернабеу.

17-й чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.

Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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