Головне
Україна в очікуванні успіху: 5 рецептів перемоги для Шахтаря у протистоянні з Марселем
Сьогодні 12:49 227
Кроос оголосив про повернення в збірну Німеччини
Сьогодні 15:52 59
Саладуха презентувала альтернативний проєкт закону про мобілізацію
Сьогодні 14:53 151
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї
Сьогодні 13:57 327
Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Сьогодні 13:05 1239
Лунін потрапив у збірну перших матчів 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:26 188
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 11:39 2086
Алвеса засудили до 4,5 років в'язниці
Сьогодні 11:35 323
Пепе став найстаршим польовим гравцем в історії плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:19 296
Monte програли Astralis та вилетіли з відбіркового турніру на перший Major із CS 2
Сьогодні 10:42 180
Прямі трансляції

Презентація Мбаппе в Реалі може відбутися до початку Євро-2024

Француз має бажання провести презентацію на Сантьяго Бернабеу
Сьогодні 14:11 161 0
Презентація Мбаппе в Реалі може відбутися до початку Євро-2024
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кілан Мбаппе хоче, щоб його презентація в якості гравця Реала відбулася до початку чемпіонату Європи-2024.

Про це розповів журналіст Еду Агірре.

Француз очікує помпезне представлення трансферу вболівальникам "вершкових" на заповненому Сантьяго Бернабеу.

17-й чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.

Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція LIVE Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція LIVE 1109
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 18641
Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника 7304 4
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи 2086
Світоліна поступилась Швьонтек у третьому колі турніру WTA в Дубаї Світоліна поступилась Швьонтек у третьому колі турніру WTA в Дубаї 1076 1
Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи 1239
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91535
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164566
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50173
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102186
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29519
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10493 2