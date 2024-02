Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем незабаром відновиться від травми.

Про це повідомляє журналіст Маріо Кортеґана.

20-річний хавбек може повернутися вже до матчу 27 туру іспанської Ла Ліги, який відбудеться 2 березня. Однак медики мадридців очікують на повне відновлення до матчу-відповіді Ліги чемпіонів із РБ Лейпцигом 6 березня.

Update from the club:



Bellingham has a chance of playing vs Valencia, but is expected to return vs Leipzig



Rüdiger wants to be with the group on Thursday or Friday, but remains a doubt for Sevilla



Joselu has a right ankle problem, but is expected to play vs Sevilla…