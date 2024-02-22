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Беллінгем близький до відновлення від пошкодження

Повернення англійця очікується на гру з Лейпцигом
Сьогодні 12:43 132 0
Беллінгем близький до відновлення від пошкодження
Фото: Getty Images
#Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #РБ Лейпциг, #Реал Мадрид, #Роман Яремчук, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем незабаром відновиться від травми.

Про це повідомляє журналіст Маріо Кортеґана.

20-річний хавбек може повернутися вже до матчу 27 туру іспанської Ла Ліги, який відбудеться 2 березня. Однак медики мадридців очікують на повне відновлення до матчу-відповіді Ліги чемпіонів із РБ Лейпцигом 6 березня.

Нагадаємо, Джуд Беллінгем отримав пошкодження у матчі чемпіонату Іспанії з Жироною (4:0).

Англійський півзахиник перейшов у Реал в червні 2023 року з дортмундської Боруссії за понад 100 млн євро. У поточному сезоні він у 29 матчах за мадридців забив 20 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.

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