Повернення англійця очікується на гру з Лейпцигом

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем незабаром відновиться від травми.

Про це повідомляє журналіст Маріо Кортеґана.

20-річний хавбек може повернутися вже до матчу 27 туру іспанської Ла Ліги, який відбудеться 2 березня. Однак медики мадридців очікують на повне відновлення до матчу-відповіді Ліги чемпіонів із РБ Лейпцигом 6 березня.

Update from the club:



Bellingham has a chance of playing vs Valencia, but is expected to return vs Leipzig



Rüdiger wants to be with the group on Thursday or Friday, but remains a doubt for Sevilla



Joselu has a right ankle problem, but is expected to play vs Sevilla… — Mario Cortegana (@MarioCortegana) February 21, 2024

Нагадаємо, Джуд Беллінгем отримав пошкодження у матчі чемпіонату Іспанії з Жироною (4:0).

Англійський півзахиник перейшов у Реал в червні 2023 року з дортмундської Боруссії за понад 100 млн євро. У поточному сезоні він у 29 матчах за мадридців забив 20 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.

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