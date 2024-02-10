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Реал з Луніним розгромив Жирону Довбика та Циганкова: результати 24 туру Ла-Ліги

Результати 24 туру Ла-Ліги
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Реал з Луніним розгромив Жирону Довбика та Циганкова: результати 24 туру Ла-Ліги
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

24 тур, 10 лютого

Алавес - Вільярреал 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Омородіон, 1:1 - 42 Куенка

Реал Сосьєдад - Осасуна 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Будімір

Реал Мадрид - Жирона 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Вінісіус, 2:0 - 35 Беллінгем, 3:0 - 54 Беллінгем, 4:0 - 61 Родріго

Українські гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков розпочали матч у стартовому складі та були замінені на 70-й хвилині гри. Водночас український голкіпер Реала Андрій Лунін відіграв повний матч.

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

22:00. Лас-Пальмас - Валенсія

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