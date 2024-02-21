Реал перегляне контракт Беллінгема

Джуд Беллінгем отримає новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Реала готується переглянути контракт англійського півзахисника Джуда Беллінгема.

Про це повідомляє журналіст Рамон Альварес.

"Вершкові" підуть на це через підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, що зробить його найбільш високооплачуваним гравцем команди. І щоб Джуд, не відчував себе обділеним, керівництво хоче переглянути умови чинної угоди.

Нагадаємо, Беллінгем перейшов у Реал в червні 2023 року з дортмундської Боруссії за понад 100 млн євро. У поточному сезоні він у 29 матчах за мадридців забив 20 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.