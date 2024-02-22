Марсель - Шахтар 3:1. Як це було

Перша гра завершилася з рахунком 2:2

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24 марсельський Олімпік переміг донецький Шахтар.

Чемпіон провів для вас текстовий онлайн поєдинку.

Матч завершено! Шахтар поступається на Велодромі та покидає Лігу Європи сезону-2023/2024.

90' Невертон пробивав небезпечно з меж штрафного, однак заслабким вийшов удар, Лопес забрав м'яч у руки.

90' Ще одна заміна від Гассе: Согло вийшов на поле замість Харіта.

90' Ракицький отримав жовту картку за грубий підкат.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

90' Швед прорвався по флангу і заробив кутовий.

89' Сарр виконував закидання на Ндіає, але той не дістався головою до м'яча.

88' Клосс втратив м'яч на фланзі, Шахтар розпочинає свою атаку.

86' Пішла подача зі стандарту, "гірники" відбиваються.

85' Знову Марсель заробив штрафний на фланзі.

83' Також заміна в складі Олімпіка: Ндіає замінив Обамеянга.

82' Відразу п'ять замін у складі Шахтаря: замість Сікана, Бондаренка, Зубкова, Степаненка та Азарова на поле вийшли Траоре, Швед, Невертон, Криськів та Педріньйо.

81' Гол! Марсель подвоює рахунок у поєдинку. Пішла подача зі штрафного, Різник хотів на виході зіграти, однак м'яч від голови Степаненка відлетів до Кондогбії, який вразив порожні ворота Шахтаря.

80' Степаненко вдарив по ногах Обамеянга після помилки в дриблінгу. Жовта картка для капітана Шахтаря.

79' Ракицький пробивав по воротах, Лопес зміг забрати м'яч в руки.

77' Судаков заробив небезпечний штрафний перед воротами Марселя.

76' Почекав суддя на рішення арбітра ВАР щодо можливого офсайду після чого зарахував взяття воріт.

74' Гол! Марсель виходить вперед! Після закидання Обамеянг скинув під удар Сарру, який пробив повз Різника. Микола Матвієнко невдало махнув повз м'яч у цьому епізоді.

72' Кілька гравців боролися в центрі поля за м'яч. У підсумку "гірники" порушили правила.

71' Степаненко у підкаті збив Кондогбію. Штрафний для французької команди.

69' Сікан збив суперника у боротьбі за верховий м'яч. Фол фіксує суддя.

68' Ракицький у центрі поля порушив правила. Штрафний для Олімпіка.

66' Зубков дуже невдало пробив після скидки від Егіналдо.

64' Мбемба пробивав з-за меж штрафного майданчика, повз ворота пішов м'яч.

63' Подвійна заміна в складі Марселя: замість Мумбаньї та Унахі на поле вийшли Сарр та Верету.

62' У центрі поля проти Жиго порушили правила, штрафний для господарів.

61' Різник дуже сильно вибив м'яч, так що голкіпер Марселя Лопес його прийняв.

60' Судаков намагався знайти розрізним пасом Бондаренка, однак захисник встиг перехопити передачу.

59' Микола Матвієнко отримав жовту картку за неігровий епізод.

58' Судаков виконував подачу, але ніхто не дістався до м'яча. Аут для Марселя.

57' Зубков пробивав по воротах, від ноги захисника м'яч пішов на кутовий.

56' Степаненко виконував подачу в бік Сікана та Зубкова, однак Лопес вийшов з воріт і перехопив цей навіс.

54' Пробивав Мумбанья після корнера, Різник забрав м'яч у руки.

53' Клосс небезпечно пробивав після вдалої передачу, від спини Азарова м'яч пішов на кутовий.

52' Сікан намагався видати пас у розріз на Коноплю, але захисники перехопили цю передачу.

51' Тепер Юхим головою пробивав після подачі з кута поля, трохи повз ворота пройшов м'яч.

50' Конопля увірвався у штрафний майданчик і зміг заробити кутовий для Шахтаря.

49' Судаков класно виконав діагональ Коноплю, але скидка Юхима була перехоплена.

48' Контролює Марсель м'яч на початку другої половини гри і не поспішає вперед.

47' Зубков активно пішов у пресинг і порушив правила.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Доволі активна і жорстка гра від обох команд і нічийний рахунок на табло.

45' Знову помічники головного судді не фіксують пенальті у ворота Шахтаря.

45' Знову арбітр очікує на рішення ВАР арбітрів щодо можливого пенальті.

45' Обамеянг класно головою скинув у штрафний майданчик. Аріт пробив з ходу трохи вище воріт.

45' Конопля зірвав контратаку Марселя. "Гірчичник" отримав український захисник, який пропустить наступний матч Шахтаря в Лізі Європи, якщо "гірники" вийдуть до 1/8 фіналу.

45' Після подачі м'яч відскочив на Егіналдо, але бразилець невдало пробив головою.

45' Заробляє Шахтар штрафний на фланзі.

45' 4 хвилини додав арбітр до першої половини гри.

45' Егіналдо заїхав по ногах Клосс. Жовта картка бразильському вінгеру.

44' Клосс виконував подачу і знову відбиваються "гірники".

43' Ракицький притримав Мумбанью перед штрафним майданчиком. Небезпечний стандарт для господарів.

42' Кілька ударів поспіль після подачі з корнера, однак гравці Шахтаря вміло блокують ці постріли.

41' Шахтар помилився під час контролю м'яча біля своїх воріт. Черговий кутовий для Марселя.

39' Конопля в штрафному майданчику Марселя приймав м'яч, однак той влучив у руку гравця Шахтаря. Про це сигналізує свисток арбітра.

38' Пенальті не буде призначено. Аут для Олімпіка.

37' Після подачі з корнера відбулася метушня в штрафному майданчику Шахтаря. Арбітр очікує на рішення ВАР арбітра.

36' Мерлен заробив кутовий для Марселя.

35' Егіналдо віддавав передачу на Сікана, який пробивав з гострого кута, м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

34' Ракицький віддав неточну передачу в центрі поля і був змушений у підкаті виправляти свою помилку.

33' Пішла подача з корнера, але "гірники" відбиваються.

32' Обамеянг приймав м'яч у штрафному майданчику, Матвієнко встиг розрядити обстановку.

31' Потужно пробивав Кондогбія, але влучив у стійку півзахисник Марселя.

29' Помилився Азаров з передачею, довелося Степаненку фолити в боротьбі з Мумбанья.

28' Зубков намагався пробити в дотик, вийшло вкрай неточно.

27' Клосс прийняв ігровий снаряд у карному майданчик, але простріл виявився невдалим - м'яч у руках Різника.

26' Пішла подача з правого флангу нападу Олімпіка, Ракицький вибиває м'яч подалі.

25' Мерлен небезпечно пробивав, захисники Шахтаря блокують удар.

23' Гол! Марсель зрівнює рахунок у грі! Обрізка в центрі поля відбулася, Аріт віддав прекрасну передачу на Обамеянга, який переграв Різника і відправив м'яч у сітку воріт.

22' Кондогбія на фланзі зачепив Бондаренка. Знову дісталося українському хавбеку Шахтаря.

21' Пішла подача в штрафний майданчик, Степаненко вибиває м'яч подалі.

19' Повертається все ж Артем на поле, гра продовжується.

18' Надають Бондаренку медичну допомогу.

17' Жиго в центрі поля грубо збив Бондаренка. Жовта картка для захисника Марселя.

16' Аріт пішов на кількох півзахисників Шахтаря і втратив ігровий снаряд.

15' Егіналдо невдало п'ятою віддав м'яч, аут для господарів поля.

13' Ракицький виконував закидання на Егіналдо, однак м'яч вишов за межі поля.

12' ГООООООООЛ! Шахтар виходить уперед! Судаков розвів м'яч та Лопеса по кутах.

11' Егіналдо пішов у дриблінг проти двох суперників у штрафному майданчику і Клосс зачепив бразильського вінгера Шахтаря.

10' Пенальті у ворота Марселя!

9' Конопля вибив м'яч на фланзі і зупинив атаку Марселя.

8' Сікан класно пробивав з льоту по воротах. Лопес тягне цей удар. Перший гольовий момент у матчі.

7' Сікан грамотно прикрив м'яч корпусом і заробив штрафний у центрі поля. Усне попередження для капітана господарів Жиго.

6' Жиго виграв верхову боротьбу, але неточно пробив по воротах.

5' Азаров перехопив простріл з правого флангу. Марсель заробляє кутовий.

4' Контролюють гравці Шахтаря м'яч і будують позиційну атаку з власної половини поля.

3' Пішла подача з корнера, господарі відбиваються.

2' Егіналдо увірвався в штрафний майданчик і пробивав по воротах. Удар заблоковано, кутовий для "гірників".

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Наш сайт проводить текстову трансляцію поєдинку.

Команди виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Ракицький, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Егіналдо, Зубков, Сікан

Запасні: Рудько, Педрінью, Міроші, Гочолейшвілі, Назарина, Криськів, Швед, Невертон, Цуканов, Траоре, Келсі, Кевін

Марсель: Лопес, Мерлен, Жиго, Меїте, Мбемба, Кондоґбіа, Унаї, Клос, Аріт, Мумбанья, Обамеянг

Запасні: Нгапандуанбю, Бланко, Согло, Енріке, Корреа, Сарр, Верету, Ндіає

Пряма відеотрансляція матчу буде доступна в медіасервісі MEGOGO та на Volia TV. Детальніше - ТУТ.

Зазначимо, що букмекери вважають Марсель фаворитом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.

Також слід зазначити, що на поле Велодрома провансальців уже виведе новий тренер, позаяк керівництво Марселя звільнило Дженнаро Ґаттузо на тлі невдалих результатів команди.

Цифри й факти

Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА

Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі

То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий

Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн

У 20 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 6 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 28:23)

Марсель із 7 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0

Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93)

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