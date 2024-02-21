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Зідан може очолити Баварію

Зідан може відновити тренерську кар'єру
Сьогодні 21:45 112 0
Зідан може очолити Баварію
Фото - Getty Images
#Баварія, #Зінедін Зідан

Джерело - sport1.de.

Французький тренер Зінедін Зідан може влітку очолити Баварію.

Про це повідомляє Sport1.

Зідан розглядає Баварію, як пріоритетний варіант поряд з Ювентусом та збірною Франції. Французу подобається велика історія мюнхенців та  комфортні умови роботи.

У Баварії розуміють, що фахівцю доведеться віддати повноваження у вирішенні спортивних питань, а тому не поспішають із призначенням.

Зінедін залишається без роботи з літа 2021 року, коли покинув Реал після свого другого періоду в клубі. З "вершковими" він вигра три Ліги чемпіонів та два титули чемпіона Іспанії.

Напередодні Баварія оголосила, що Тухель покине команду наприкінці сезону.  Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

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