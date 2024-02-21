Панков пояснив відсутність Дмитра Чигринського на сайті Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

37-річний центральний захисник Дмитро Чигринський залишається гравцем Шахтаря.

Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков у соціальній мережі Instagram.

Напередодні з'явилась інформація, що Чигринський зник з переліку гравців на офіційному сайті донецького клубу.

"Дмитро Чигринський гравець ФК Шахтар до 30.06.2024. Відновлення вже на фінальній стадії. На нього розраховують та чекають у загальній групі. Успіхів Шахтарю у матчі з Марселем. А дизайнеру сайту "гірників" великий привіт", – написав Панков.

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У цьому сезоні колишній гравець збірної України Дмитро Чигринський відіграв за Шахтар чотири матчі та результативними діями не відмітився.

Раніше донецький Шахтар прибув до Марселя на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти однойменного клубу. Гра буде домашньою для Марселя й відбудеться у четвер, 22 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.