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Чигринський зник зі складу Шахтаря

Українець відсутній у переліку гравців гірників
Сьогодні 23:12 72 0
Чигринський зник зі складу Шахтаря
#Шахтар, #Дмитро Чигринський

Джерело - sport.ua.

37-річний центральний захисник Шахтаря Дмитро Чигринський зник з переліку гравців на офіційному сайті донецького клубу.

Офіційно про відхід українського захисника з Шахтаря не повідомлялось.

У Чигринського чинний контракт з гірниками до кінця нинінього сезону.

У цьому сезоні колишній гравець збірної України Дмитро Чигринський відіграв за Шахтар чотири матчі та результативними діями не відмітився.

Раніше донецький Шахтар прибув до Марселя на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти однойменного клубу. Гра буде домашньою для Марселя й відбудеться у четвер, 22 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.

Також слід зазначити, що на поле Велодрома "провансальців" уже виведе новий тренер, позаяк керівництво Марселя звільнило Дженнаро Гаттузо.

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