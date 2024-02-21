Маркевич: Марсель очолив досвідчений фахівець

Зміна головного тренера Марселя напередодні матчу проти Шахтаря у плей-оф раунді Ліги Європи може згуртувати команду.

Про це повідомив наставник Карпат Мирон Маркевич у коментарі Sport.ua.

"На мій погляд, зміна біля керма Mарселя може піти йому на користь. В таких випадках, особливо перед відповідальними поєдинками, це згуртовує команду, змушує діяти через не можу, аби справити враження на нового головного тренера.

Важливо: Марсель призначив нового головного тренера

Жан-Луї Гассе, який замінив Дженнаро Гаттузо - це досвідчений фахівець, який добре обізнаний із "кухнею" французького футболу. Зрештою, й за "містян" виступає чимало вікових гравців, і в Гассе не буде проблем із внесенням потрібних коректив.

Головне, що ця пертурбація може позитивно вплинути на мікроклімат у команді, сприяти впевненості у своїх силах, а це вагомі важелі, щоб перервати вже тривалу безвиграшну серію", - відзначив Маркевич.