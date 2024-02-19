Португалець залишав матч з Брентфордом на ношах

Джерело - Record.

Нападник Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жоту вибув на 2 місяці через травму.

Про це повідомляє Record.

Португалець залишав матч з Брентфордом (1:4) на ношах через травму коліна.

Попереднє обстеження показало, що у Жоти пошкодження хрестоподібної зв’язки. Він пропустить близько двох місяців. Сьогодні гравець пройде додаткове обстеження.

Жота перейшов у Ліверпуль у 2020 році з Вулвергемптона. У поточному сезоні нападник забив 14 м'ячів та віддав 4 асисти у 28 матчах у всіх турнірах.

Раніше португальський нападник був визнаний найкращим гравцем Англійської Премʼєр-ліги за підсумками січня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!