Салах пропустить наступний матч Ліверпуля

Джерело - KoraPlusEG.
Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах отримав рецидив травми.
Про це повідомляє Kora Plus.
Гравець пропустить наступний матч команди проти Лутона, який відбудеться у середу, 21 лютого. Терміни відновлення невідомі.
Раніше повідомлялося про зацікавленість ПСЖ у трансфері Салаха.
Відзначимо, що вінгер має чинний контракт з Ліверпулем до літа 2025 року. Цього сезону він забив 19 голів та зробив 9 асистів у 28 матчах.
Наразі "червоні" є лідером чемпіонату Англії із 57 очками в активі.