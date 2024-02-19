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Салах пропустить наступний матч Ліверпуля

У гравця рецидив травми
Сьогодні 23:10 84 0
Салах пропустить наступний матч Ліверпуля
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - KoraPlusEG.

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах отримав рецидив травми.

Про це повідомляє Kora Plus.

Гравець пропустить наступний матч команди проти Лутона, який відбудеться у середу, 21 лютого. Терміни відновлення невідомі.

Раніше повідомлялося про зацікавленість ПСЖ у трансфері Салаха.

Відзначимо, що вінгер має чинний контракт з Ліверпулем до літа 2025 року. Цього сезону він забив 19 голів та зробив 9 асистів у 28 матчах.

Наразі "червоні" є лідером чемпіонату Англії із 57 очками в активі.

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