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Ліверпуль визначився з пріоритетним варіантом на заміну Клоппу

Керівництво "червоних" вражене роботою Хабі Алонсо в Баєрі
Сьогодні 23:22 91 0
Ліверпуль визначився з пріоритетним варіантом на заміну Клоппу
Фото: Getty Images
#Баєр, #Брайтон, #Ліверпуль, #Хабі Алонсо, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Foot Mercato.

Наставник Баєра Хабі Алонсо - основний претендент на посаду головного тренера Ліверпуля.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Керівництво мерсисайдців вражене роботою іспанського фахівця в леверкузенському клубі.

Чи готовий 42-річний іспанець покинути "фармацевтів" заради своєї колишньої команди – не зазначається.

Іншим претендентом, за чутками, вважається тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп залишить клуб після дев'яти років у клубі.

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