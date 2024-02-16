Ліверпуль визначився з пріоритетним варіантом на заміну Клоппу

Керівництво "червоних" вражене роботою Хабі Алонсо в Баєрі

Джерело - Foot Mercato.

Наставник Баєра Хабі Алонсо - основний претендент на посаду головного тренера Ліверпуля.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Керівництво мерсисайдців вражене роботою іспанського фахівця в леверкузенському клубі.

Чи готовий 42-річний іспанець покинути "фармацевтів" заради своєї колишньої команди – не зазначається.

Іншим претендентом, за чутками, вважається тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп залишить клуб після дев'яти років у клубі.

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