Ліверпуль визначився з пріоритетним варіантом на заміну Клоппу

Джерело - Foot Mercato.
Наставник Баєра Хабі Алонсо - основний претендент на посаду головного тренера Ліверпуля.
Про це повідомляє Foot Mercato.
Керівництво мерсисайдців вражене роботою іспанського фахівця в леверкузенському клубі.
Чи готовий 42-річний іспанець покинути "фармацевтів" заради своєї колишньої команди – не зазначається.
Іншим претендентом, за чутками, вважається тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.
Нагадаємо, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп залишить клуб після дев'яти років у клубі.
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