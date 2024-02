Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе веде переговори з мадридським Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

25-річний гравець узгоджує фінальні деталі угоди. Повідомлялося. що Мбаппе підпише з Реалом 5-річний контракт та зароблятиме 15 млн євро за сезон.

Також Романо зазначає, що Кіліан не веде переговори з жодним клубом окрім Реала.

