Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе веде переговори з мадридським Реалом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
25-річний гравець узгоджує фінальні деталі угоди. Повідомлялося. що Мбаппе підпише з Реалом 5-річний контракт та зароблятиме 15 млн євро за сезон.
Також Романо зазначає, що Кіліан не веде переговори з жодним клубом окрім Реала.
⏳⚪️ Kylian Mbappé, finalising details of his move to Real Madrid valid from July 1.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2024
Image rights, huge signing fee… and then the fixed salary to be in line with stars like Vini Jr and Bellingham. pic.twitter.com/yv2VFCkYgO
Нагадаємо Мбаппе виступає за чинного чемпіона Франції з літа 2017 року. За цей час він забив 218 голів та віддав 85 результативних передач у 266 матчах.
Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.
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