Французький нападник узгоджує деталі контракту з Реалом

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе веде переговори з мадридським Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

25-річний гравець узгоджує фінальні деталі угоди. Повідомлялося. що Мбаппе підпише з Реалом 5-річний контракт та зароблятиме 15 млн євро за сезон.

Також Романо зазначає, що Кіліан не веде переговори з жодним клубом окрім Реала.

⏳⚪️ Kylian Mbappé, finalising details of his move to Real Madrid valid from July 1.



Image rights, huge signing fee… and then the fixed salary to be in line with stars like Vini Jr and Bellingham. pic.twitter.com/yv2VFCkYgO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2024

Нагадаємо Мбаппе виступає за чинного чемпіона Франції з літа 2017 року. За цей час він забив 218 голів та віддав 85 результативних передач у 266 матчах.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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