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Мбаппе не веде переговорів з англійськими клубами

Французький нападник узгоджує деталі контракту з Реалом
Сьогодні 11:32 113 0
Мбаппе не веде переговорів з англійськими клубами
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе веде переговори з мадридським Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

25-річний гравець узгоджує фінальні деталі угоди. Повідомлялося. що Мбаппе підпише з Реалом 5-річний контракт та зароблятиме 15 млн євро за сезон.

Також Романо зазначає, що Кіліан не веде переговори з жодним клубом окрім Реала.

Нагадаємо Мбаппе виступає за чинного чемпіона Франції з літа 2017 року. За цей час він забив 218 голів та віддав 85 результативних передач у 266 матчах. 

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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