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Син Шевченка потрапив до списку гравців збірних України

Міністерство молоді та спорту України затвердило зміни до складу футбольних збірних України на 2024 рік.
Сьогодні 08:45 188 0
Син Шевченка потрапив до списку гравців збірних України
#Андрій Шевченко

Джерело - mms.gov.ua.

Син президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка Крістіан потрапив до резервного складу збірної України U-19. 

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту

17-річний форвард наразі виступає за Вотфорд U-18.

Тренером Шевченка вказаний Дмитро Михайленко. Офіційного призначення Михайленка наставником команди від УАФ ще не було.

Раніше повідомлялося, що син Шевченка хоче отримати громадянство України.

Нагадаємо, нещодавно новий президент УАФ розповів, за яку збірну гратиме Крістіан, якщо його рівень відповідатиме такому статусу.

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