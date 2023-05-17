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Фото дня: син Андрія Шевченка забив гол за англійську команду в стилі батька

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Фото дня: син Андрія Шевченка забив гол за англійську команду в стилі батька
#Крістіан Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Крістіан Шевченко, син володаря Золотого м'яча-2004 Андрія Шевченка, похизувався світлинами з матчу юнацької команди Вотфорда.

Фото з'явилися в інстаграмі нащадка легенди українського футболу. З них можна зрозуміти, що 16-річний хлопець відзначився у воротах суперника після удару головою - саме так свого часу неодноразово забивав і Шевченко-старший.

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Допис, поширений KMS🦋 (@kristianms7)

В кінці минулого року Крістіан, за інформацією Ігоря Циганика, перейшов з академії Челсі до Тоттенгема. Втім, зараз юний футболіст вочевидь грає за інший англійський клуб.

Нагадаємо, днями Роман Зозуля публічно розкритикував Андрія Шевченка за його зустріч із Новаком Джоковичем.

Фото: інстаграм Крістіана Шевченка

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