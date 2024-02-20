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Стала відома оцінка Миколенка за гру з Крістал Пелес

Матч завершився внічию
Сьогодні 08:25 240 0
Стала відома оцінка Миколенка за гру з Крістал Пелес
Фото - Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вдома зіграв унічию з Крістал Пелес (1:1)

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко відіграв повний матч та отримав від статистичного порталу Sofascore оцінку 7.1.

Оборонець зробив 1 винесення, 1 перехоплення, допустив 17 втрат м’яча, один фол, 76 дотиків до м’яча та віддав 46 точних передач з 60 (77%).

Актуально: Макніл: Миколенко - топ-людина, і ви бачите його рівень як гравця

Цього сезону Миколенко відіграв 26  матчів за "ірисок" та відзначився 2 голами. Евертон після 25 турів перебуває на 17 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Напередодні Челсі без Михайла Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут з Іллею Забарним розписав мирову з Ньюкаслом.

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