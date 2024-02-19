Зідан може очолити Баварію після Тухеля

Французький тренер - фаворит у керівництва мюнхенців

Джерело - Corriere Dello Sport.

Колишній наставник Реала Зінедін Зідан може стати головним тренером Баварії.

Про це повідомляє Corrierre dello Sport.

Нинішній очільник мюнхенців Томас Тухель керуватиме командою до кінця сезону.

Зідан - фаворит на посаду головного тренера в керівництва Баварії.

Нагадаємо, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) Томасу Тухелю дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону.

Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

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