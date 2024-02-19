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Баварія не звільнить Тухеля до кінця сезону

Мюнхенці не бачать альтернатив нинішньому головного тренеру команди
Сьогодні 08:48 49 0
Баварія не звільнить Тухеля до кінця сезону
#Баварія, #Томас Тухель

Джерело - Bild.

Головний тренер Баварії Томас Тухель не буде звільнений до кінця цього сезону.

Про це повідомляє Bild.

Мюнхенці планують зберегти німецького фахівця, адже не бачать гідних кандидатів на його заміну.

Після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) Тухелю дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону.

Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

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